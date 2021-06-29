Архивы «Нового Дня». Ural Music Night бьет рекорды

29 июня 2019 года Екатеринбург обсуждал «Ночь музыки», которая прошла накануне. Снова был побит рекорд посещаемости – на фестивале были десятки тысяч гуляющих. На концерты заявленных хедлайнеров приехали фанаты из других городов. Именно в том году рэпер Хаски отменил шоу из-за давки поклонников. Не все комфортно было и на других площадках. Да, Ural Music Night критиковали за бестолковость организации. Но! Это было круто! Выступали Little Big, Maruv, «Запрещенные барабанщики», Рита Dakota, Shortparis, «Другой оркестр» в гостинице «Исеть» под впечатляющее лазерное шоу сыграли каверы Prodigy, а «Луч солнца золотого» на рассвете исполняли Brainstorm и горожане.

Вспоминаем, как это было (и надеемся, что еще будет).

Екатеринбург. Другие новости 29.06.21

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