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Архивы «Нового Дня» о Хабарове, журналистах и СИЗО

16 декабря 2004 года депутат екатеринбургской думы, бизнесмен и лидер ОПС «Уралмаш» Александр Хабаров предлагал журналистам сесть вместе с ним. К тому моменту он вторые сутки находился в СИЗО. А «Новый День» (тогда – «Новый Регион») смог добиться интервью с Хабаровым из камеры. Его впечатления от «казенного дома», отношение к уголовному делу и банкиру Сергею Лапшину, который поспособствовал возбуждению уголовного дела, и истинные мотивы ареста – в нашей архивной публикации.

…А менее чем через два месяца, 27 января 2005 года, пресс-служба ГУИН Министерства юстиции РФ по Свердловской области официально сообщила: «Сегодня утром следственно арестованный Александр Хабаров был найден в камере СИЗО № 1 висящим в петле».

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