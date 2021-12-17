Архивы «Нового Дня» о вопросах Путину

17 декабря 2014 года страна готовилась к ежегодной итоговой пресс-конференции президента. Это был кризисный год, экономика рушилась, рубль дешевел, вводились санкции. А мы выясняли, что хотели бы спросить у Владимира Путина уральцы.

Экономисты признавали, что «вопросов накопилось много», политиков интересовали вопросы борьбы с коррупцией и возможность слезть с нефтяной иглы, ну а для простых людей главным было понять, как и на что дальше жить, и мысли свои они формулировали предельно емко. Чего хотели от главы государства в 2014 году – в нашем архивном материале.

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