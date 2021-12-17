российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 декабря 2021, 19:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня» о вопросах Путину

17 декабря 2014 года страна готовилась к ежегодной итоговой пресс-конференции президента. Это был кризисный год, экономика рушилась, рубль дешевел, вводились санкции. А мы выясняли, что хотели бы спросить у Владимира Путина уральцы.

Экономисты признавали, что «вопросов накопилось много», политиков интересовали вопросы борьбы с коррупцией и возможность слезть с нефтяной иглы, ну а для простых людей главным было понять, как и на что дальше жить, и мысли свои они формулировали предельно емко. Чего хотели от главы государства в 2014 году – в нашем архивном материале.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Архивы «Нового Дня»

Архивы «Нового Дня» о Хабарове, журналистах и СИЗО / Архивы «Нового Дня» о валюте и ценах / Архивы «Нового Дня» об Олимпийском огне / Архивы «Нового Дня» об обмане ветерана и бессилии власти / Архивы «Нового Дня» о митингах после выборов / Архивы «Нового Дня» о коррупции и отрубании рук / Архивы «Нового Дня» о новогоднем настроении / Архивы «Нового Дня» о том, как власть закрывалась от СМИ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Архивы «Нового Дня»,