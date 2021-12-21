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Архивы «Нового Дня» об уборке на танках

21 декабря 2010 года Урал засыпало снегом. А сил и средств на уборку не хватало, снежные завалы возвышались на полметра и больше. Тогда оригинальное решение нашли в Нижнем Тагиле – на уборку улиц отправили танки. По ночам в городе работали два снегоуборщика на базе Т-72.

…Прошло 11 лет, но с уборкой уральских городов после снегопада все еще не могут справиться. То техники не хватает, то людей.

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