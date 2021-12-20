Архивы «Нового Дня» о магической для ФСБ цифре

20 декабря 2016 года профессиональный праздник отмечали сотрудники органов государственной безопасности России. А мы подметили забавную особенность. В делах чекистов нередко фигурирует цифра 50 – это может быть объем меченых купюр, бюджет государственного переворота или число единиц изъятой контрафактной продукции.

О том, где встречался «волшебный полтишок» в расследованиях ФСБ – в иронично-вопросительном архивном материале.

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