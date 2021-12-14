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Архивы «Нового Дня» об Олимпийском огне

14 декабря 2013 года Екатеринбург встречал Олимпийский огонь. Факелоносцы начали передачу эстафеты с самого утра, а закончились мероприятия только к вечеру. Некоторые горожане были недовольны, перекрытия движения нарушили их планы. Но в целом этот день был праздником. Тогда, конечно, еще никто не знал, что будет с российским спортом после Олимпиады в Сочи.

О том, какой запомнили эстафету екатеринбуржцы, – в нашем архивном видеосюжете.

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