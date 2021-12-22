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Архивы «Нового Дня» о причинах падения моста

22 декабря 2006 года Ростехнадзор назвал причины, по которым упал мост на Восточной. Как выяснилось, практически весь процесс от проектирования до согласования был проведен с грубейшими ошибками. Внутренний контроль, в ходе которого перепроверяются инженерные расчеты, не работал. Анализ проекта не проводился и комиссией подрядчика. Были и другие просчеты, о них – в нашей архивной публикации.

Падение моста через Транссиб – одно из самых известных дорожных ЧП в Екатеринбурге. Кстати, позднее главным виновным признали Виктора Меньшикова, директора муниципального предприятия «Благоустройство», и ОАО «Уралгипротранс». Чиновника оштрафовали на 120 тысяч рублей, а проектировщик эстакады заплатил 40 миллионов.

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