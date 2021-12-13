Архивы «Нового Дня» об обмане ветерана и бессилии власти

13 декабря 2017 года «Новый День» начал серию публикаций о том, как ветеран войны Евгения Лосева лишилась квартиры из-за своей доброты. Она пустила пожить к себе женщину, которую знала еще ребенком. Аферистка довела бабушку до инфаркта, и когда ветерана увезли в больницу – выселила ее, еще и отобрала деньги. Пожилая женщина обращалась в полицию – но там сказали, что такими делами не занимаются. Пошла в прокуратуру – но беззубая система ничего не смогла сделать, кроме обещаний. СК тоже не помог. Обман был очевиден, но Евгения Мануиловна так и не смогла добиться справедливости.

Через два года после того как ветеран обратилась за помощью впервые, наконец появилось первое уголовное дело – на судебного пристава, который помог провернуть аферу. К сожалению, Лосева до этого дня не дожила: она умерла, так и не увидев справедливости.

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