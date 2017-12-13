Ветерана ВОВ в Екатеринбурге лишили жилья и накоплений. Полиция и прокуратура бездействуют (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ)

Адвокатское сообщество Екатеринбурга пытается заставить правоохранительные органы заняться историей 94-летней пенсионерки, ветерана Великой Отечественной войны, ставшей жертвой аферистки. Правозащитники заявляют, что женщину лишили единственного жилья и всех накоплений, однако полиция и прокуратура по непонятным причинам бездействуют. Чтобы добиться справедливости, защитникам пришлось обратиться в суд. Подробности – в материале нашего агентства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в свое время жительница Екатеринбурга Евгения Лосева продала квартиру, вырученные деньги положила в банк, и переехала жить к единственной родственнице – племяннице Елене Ивановой, 1938 года рождения, у которой констатировали четвертую стадию рака. Обе женщины оформили завещания – в случае смерти жилплощадь и накопления переходили к одной из них. Состояние здоровья Ивановой ухудшалось и в 2012 году ей пришлось нанять сиделку – дочку знакомой медсестры, Наталью Зуеву. Та свозила как-то пенсионерку к частным докторам, которые вынесли приговор: жить старушке осталось несколько дней. После этого в дом к пенсионеркам был приведен нотариус. Зуева, рассказывают адвокаты, заставила беспомощную Иванову оформить на нее посмертное завещание на свою квартиру и банковские счета, а Лосеву – доверенность на управление счетами и вкладами. Обе пенсионерки не отдавали отчета своим действиям – племянница ветерана ВОВ принимала сильнодействующие лекарства, а Лосева была подавлена состоянием родственницы, указывают знакомые с ситуацией юристы.

На седьмой день после подписания нотариальных документов Иванова скончалась, что вызвало немало вопросов со стороны близких. Смерть родственницы сильно ударила и по здоровью Лосевой, она долгое время не выходила из дома. А позже выходить на улицу ей запрещала Зуева, как оказалось – неспроста. Сиделка, как выяснилось, планомерно снимала со счетов и вкладов пенсионерки деньги, не получая на это разрешений старушки, о чем есть вступившее в силу судебное решение по гражданскому иску (имеется в редакции РИА «Новый День»). Согласно вердикту, аферистка с 2012 по 2015 годы похитила у Лосевой и присвоила себе свыше 1 миллиона 355 тысяч рублей. Известие об этом, а также требование Зуевой немедленно отозвать свой иск (иначе она грозилась выкинуть ее в подъезд) довело бабушку до инфаркта, ее отправили в больницу.

Квартиры старушка в итоге все-таки лишилась. Зуева выгнала ее из дома и сейчас Лосева вынуждена жить у своих знакомых. «Теперь в той квартире, где проживали Лосева и Иванова, живут посторонние лица. Бабушка не только лишена жилья, но и средств к существованию. Причем она инвалид первой группы, ее кормят и одевают неравнодушные граждане», – говорят обратившиеся в редакцию правозащитники.

По их словам, налицо – мошеннические схемы. О незавидном положении Лосевой прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга и полицейские были поставлены в известность еще в августе 2017 года. Однако до сих пор по материалу не опрошена потерпевшая и свидетели (в том числе соседи), не проведена посмертная экспертиза ее умершей родственницы, не истребованы соответствующие документы, в том числе из онкологического центра ГКБ №40 Екатеринбурга, нотариата и так далее. «Напрашиваются вопросы: в каком состоянии подписывали документы пенсионерки, почему сделки были проведены нотариусом? Но мы наблюдаем абсолютную волокиту, ничего не сделано, вместо ответов – одни отписки! Никакой фактической работы нет. Это при том, что уже есть устоявшееся решение суда, признавшего Зуеву виновной в хищении средств Лосевой. Деньги до сих пор не возвращены пенсионерке, хотя фактически Зуева признала свою вину, так как не обжаловала приговор, и сейчас скрывается. У нее несколько мест проживания – и в Екатеринбурге, и даже в Краснодарском крае», – отмечают адвокаты.

Учитывая бездействие полиции и прокуратуры член Свердловской областной коллегии адвокатов Виталий Поддубный направил жалобу в Верх-Исетский районный суд. Из документа следует, что с сентября этого года он передал районному прокурору пять обращений в защиту прав 94-летней Евгении Лосевой. Поддубный указал на признаки двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и совершенных Натальей Зуевой, – хищение квартиры и денежных средств пенсионерок.

«Однако до сих пор процессуальное решение не принято, на все мои обращения даются поверхностные ответы. Прокурор, в функции которого входит защита недееспособных граждан, проявляет халатность. В силу этой волокиты, а может и коррупционных проявлений, жилье пенсионерки может быть перепродано третьим лицам, что значительно затруднит его возврат законному владельцу, – высказал свое мнение в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Поддубный. – В связи с этим я попросил суд признать незаконными и необоснованными все постановления сотрудников ОП №8 УМВД России по Екатеринбургу об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с неполнотой проведенных проверок. Также потребовал признать неполным, незаконным и не обоснованным ответ заместителя прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга от 17.11.2017, в котором фактически был переписан мой запрос. Сотрудники надзорного ведомства ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. Наконец, я попросил обязать прокурора Верх-Исетского района истребовать материалы всех проверок по факту нарушения прав Лосевой, организовать по ним тщательную проверку и принять срочные меры. Необходимо в первую очередь вселить Лосеву в ее квартиру, а далее привлечь по уголовному делу к ответственности Зуеву».

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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