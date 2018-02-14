Суд заступился за ветерана войны, выселенную из квартиры (ВИДЕО, ФОТО)

Суд Верх-Исетского района сегодня отказал в иске о выселении 94-летней старушки, и обязал истца, наоборот, выдать пенсионерке ключи от жилья. Сиделка пенсионерки, получившая права на квартиру в 2013 году, собиралась лишить ветерана войны регистрации.

РИА «Новый День» уже писал о дикой истории 94-летнего ветерана ВОВ Евгении Мануиловны Лосевой, которая вместе с племянницей, по ее выражению, «что-то подписали», передав тем самым в руки знакомых сберегательный счет и квартиру, в которой прописана старушка. Так называемые знакомые подали в суд на выселение Лосевой, чтобы продать жилье.

У старушки-ветерана отняли жилье и деньги

С сентября 2017 года Евгения Лосева проживает у знакомых, ее защитники на общественных началах пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении новой хозяйки квартиры, Натальи Зуевой. Тем временем сиделка вписала по этому же адресу своих детей и подала в суд иск о лишении Лосевой права регистрации. Представитель собственницы в процессе заявил: «Ответчик не является ни собственником, ни членом семьи квартиры, и прав проживать там не имеет… Ей было предложено платить за аренду и коммунальные услуги. Но она съехала, забрав ключи и вещи».

Представитель Натальи Зуевой

Адвокат старушки Лариса Кузнецова сумела доказать в суде, что пенсионерка съехала не сама, а была госпитализирована с инфарктом после скандала с Зуевой.

Адвокат Лариса Кузнецова

Защитник Евгении Мануиловны указала на то, что ее клиентка жила в квартире своей племянницы Елены Ивановой, 1938 года рождения, которая в 2012 году скончалась от рака. По завещанию родственницы жилплощадь должна была перейти Лосевой. Но незадолго до смерти знакомая семьи, раньше помогавшая старикам по хозяйству, Наталья Зуева, привела нотариуса. Умирающая Иванова подписала завещание на квартиру, а страдающая от горя Евгения Мануиловна – доверенность на управление своими счетами. Лосева считает квартиру умершей племянницы своей, и невозможность проживать там причиняет ей страдания.

Суд заступился за ветерана

На заседании присутствовал и представитель прокуратуры. Он устно обратился к судье с просьбой защитить интересы старушки. Ведомство проводит проверку законности сделки с наследством, а не так давно дело Лосевой было передано в полицию, и, по некоторым данным, его взял на личный контроль глава ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин.

Судья Алия Мурзагалиева

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.02.18

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