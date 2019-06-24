СК начал проверку после смерти пенсионерки-ветерана ВОВ, оставшейся без квартиры в результате мошенничества

В Свердловской области начата доследственная проверка о длительном бездействии правоохранительных органов в деле ветерана Великой Отечественной войны Евгении Лосевой. Напомним, пенсионерка в результате мошеннических действий своей сиделки лишилась квартиры и вынуждено жила у своих знакомых. В минувшую субботу 96-летняя женщина скончалась.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, предметом проверки станет возможная халатность со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также сведения о возможной подделке документов должностными лицами.

«Новый День» неоднократно писал об истории обманутой пенсионерки. Евгения Лосева вместе с племянницей, по ее выражению, «что-то подписали», передав тем самым в руки знакомых сберегательный счет и квартиру, в которой прописана старушка. Так называемые знакомые подали в суд на выселение Лосевой, чтобы продать жилье. Хозяйкой квартиры стала Наталья Зуева. После публикации «Нового Дня» историей заинтересовались полиция и прокуратура, но дело долго не двигалось с места. Зуева, прописавшая в квартиру двух своих детей, пыталась по суду выселить ветерана ВОВ с жилплощади, однако суд Верх-Исетского района отказал ей и обязал истицу, наоборот, выдать пенсионерке ключи от жилья. Но бабушка так и не смогла вернуться в свою квартиру. По утверждению адвоката, полиция более двух лет вела проверочные мероприятия, но решения о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества до сих пор нет.

У старушки-ветерана отняли жилье и деньги

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.06.19

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