К старушке-ветерану, обманом лишенной жилья, наконец-то приехал прокурор (ВИДЕО)

«Новый День» продолжает следить за резонансной историей 94-летней Евгении Лосевой. Квартирой и деньгами ветерана войны завладела знакомая. Старушка после инфаркта очнулась в больнице в статусе «бомж». Съемочная группа агентства еще раз записала историю Евгении Мануиловны и зафиксировала, как женщину опросил работник прокуратуры.

Встреча с ветераном

Как уже сообщало РИА «Новый День», правозащитники отстаивают интересы Евгении Лосевой, у которой, по их мнению, сиделка Наталья Зуева похитила свыше 1,3 миллиона рублей (о чем есть вступившее в силу решение суда). Пенсионерка жила в квартире своей племянницы Елены Ивановой, 1938 года рождения. По словам Евгении Мануиловны, они много лет назад составили завещания друг на друга, так как другой родни у них нет.

Ухаживала за пожилыми женщинами Наталья Зуева, друг семьи, дочь медсестры, с которой Евгения Лосева проработала много лет. В 2012 году Елена Иванова скончалась от рака. Жилплощадь должна была перейти Лосевой. Но, как отмечают адвокаты, незадолго до смерти Зуева заставила беспомощную Иванову переписать жилище на нее, а Лосеву вынудила оформить доверенность на управление счетами. Обе пенсионерки не отдавали отчета своим действиям – племянница ветерана ВОВ принимала сильнодействующие лекарства, а Лосева была подавлена состоянием родственницы, указывают знакомые с ситуацией юристы. В конечном счете сиделка выкинула Лосеву на улицу, начала сдавать в аренду спорную квартиру, а старушка вынуждена сейчас жить у знакомых на птичьих правах. «Пять раз мы обращались в прокуратуру. Обращения оставались без ответа. Дело сдвинулось после того, как вышла статья в вашем агентстве. С Евгенией Мануиловной встречается помощник прокурора Верх-Исетского района», – сообщил агентству адвокат Виталий Поддубный. Он добавил, что в интересах пенсионерки добивается возбуждения уголовного дела по признакам мошеннических действий со стороны Зуевой.

Представители ветерана уже выиграли суд о возврате денег, которые со счета старушки сняла Наталья Зуева. Но вопрос о об уголовном преследовании предприимчивой женщины буксует – в полиции Поддубному ранее отказывали на том основании, что смена собственника квартиры – это гражданско-правовой спор. Юрист надеется, что после прокурорской проверки дело сдвинется с мертвой точки.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, Новый День, служба информации РИА «Новый День»

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