Бывшая сиделка через суд выселяет ветерана ВОВ из квартиры (ВИДЕО)

РИА «Новый День» продолжает следить за историей 94-летней ветерана ВОВ Евгении Мануиловны Лосевой, которая вместе с племянницей, по ее выражению, «что-то подписали», передав тем самым в руки знакомых сберегательный счет и квартиру, в которой прописана старушка. Так называемые знакомые подали в суд на выселение Лосевой, чтобы продать жилье.

Ветерана ВОВ выселяют из квартиры. Начало процесса

Дикая история Евгении Лосевой развивается с сентября прошлого года. Пенсионерка жила в квартире своей племянницы Елены Ивановой, 1938 года рождения, которая в 2012 году скончалась от рака. По завещанию родственницы жилплощадь должна была перейти Лосевой. Но, по информации адвокатов, незадолго до смерти знакомая семьи, раньше помогавшая старикам по хозяйству, Наталья Зуева заставила беспомощную Иванову переписать жилище на нее, а Евгению Мануиловну вынудила оформить доверенность на управление счетами. После этого предприимчивая женщина, по словам бабушки, пришла к ней домой, устроив скандал. Лосевой стало плохо, ее с инфарктом увезли в больницу. В квартире на следующий день сменили замки. До пенсии Евгения Мануиловна много лет работала хирургом, и поэтому в больнице ее узнали. Врачи связались с друзьями Лосевой, и они приютили старушку.

Сейчас собственница жилплощади Наталья Зуева прописала там двоих своих детей. В исковом заявлении указано, что Лосеву нужно лишить регистрации по указанному адресу, так как «сейчас есть покупатель на данную квартиру, который требует, чтобы в квартире не было зарегистрированных лиц». Кроме того, новый собственник указывает, что пенсионерка уже четыре месяца как не появляется по месту регистрации. Однако, общаясь сегодня с журналистами в суде, представитель Натальи Зуевой и ее подруга заявили, что бабушку никто не выгоняет и ее всегда ждут дома. А суд о выселении – это лишь решение формального вопроса.

Адвокат Лосевой Лариса Кузнецова, напротив, указала суду на тот факт, что не видит возможным возвращение Евгении Мануиловны в квартиру, где ее могут встретить люди, уже спровоцировавшие у пенсионерки инфаркт. Защитник заявила встречный иск – о вселении Лосевой в квартиру с обязательным условием полного отсутствия контактов с семьей Зуевых. Суд принял иск, отложив рассмотрение до 14 февраля.

Напомним, правозащитники усматривают в истории 94-летнего ветерана признаки мошенничества. И хотя полиция отказала старушке в возбуждении уголовного дела, на днях прокуратура вернула ведомству материалы, и сейчас проводится новая проверка. Еще один адвокат, помогающий Евгении Лосевой, Виталий Поддубный, заявил корреспонденту РИА «Новый День», что с нетерпением ждет результатов экспертизы о вменяемости Евгении Мануиловны в момент подписания бумаги о передаче доступа к сберкнижке. Экспертиза, по данным адвоката, до сих пор, спустя четыре месяца, так и не назначена.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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