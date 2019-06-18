Сиделка, выселявшая ветерана ВОВ из квартиры, проиграла «Новому Дню» в апелляции

Сегодня Свердловский облсуд оставил в силе решение Ленинского райсуда по иску сиделки Зуевой Н.А. к редакции РИА «Новый День» и адвокату Виталию Поддубному. «Новый День» и Поддубный защищали права 94-летней пенсионерки, которую Зуева выселяла из квартиры – после того, как квартиру оставили пожилой женщине, сиделка решила отсудить три миллиона за возмещение морального вреда.

«Новый день» неоднократно писал о 94-летней ветерана ВОВ Евгении Мануиловны Лосевой. Пенсионерка вместе с племянницей, по ее выражению, «что-то подписали», передав тем самым в руки знакомых сберегательный счет и квартиру, в которой прописана старушка. Так называемые знакомые подали в суд на выселение Лосевой, чтобы продать жилье. Хозяйкой квартиры стала Наталья Зуева. После публикации «Нового Дня» историей Евгении Мануиловны заинтересовались правоохранительные органы, полиция и прокуратура, хотя дело долго не двигалось. Зуева, прописавшая в квартиру двух своих детей, пыталась по суду выселить ветерана ВОВ с жилплощади, однако суд Верх-Исетского района отказал ей и обязал истицу, наоборот, выдать пенсионерке ключи от жилья.

После этого сиделка Зуева подала иск в отношении журналиста «Нового Дня», всей редакции и адвоката пенсионерки Поддубного – она требовала с каждой стороны по миллиону рублей за возмещение морального вреда. Ее представитель в суде настаивал на том, что к Зуевой было незаконно применено слово «похитила», когда речь шла о том, что она завладела счетом Лосевой, сняла с него 1,3 млн рублей и потратила по своему усмотрению.

«Представители истца заказали лингвистическую экспертизу, которая показала, что в статье содержатся утверждения в адрес Зуевой, которые носят порочащий характер. Однако мы не отрицали этого ‒ они действительно носят порочащий характер, но при этом соответствуют действительности, о чем есть и заявления самой Евгении Мануиловны, и решения суда», ‒ сообщал представитель РИА «Новый День» Андрей Божинов Ленинском райсуде.

Истица обжаловала решение. Однако в Свердловском облсуде его оставили в силе. «Конечно, есть правовая возможность дальнейшего движения дела и обжалования, но вероятность отмены решения, считаю, стремится к нулю – для этого нужны веские основания, которых, на мой взгляд, нет. Честь бабушки мы отстояли, чему я очень рад», – прокомментировал Божинов.

Екатеринбург, Елена Иванова

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