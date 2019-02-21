«Новый День» выиграл суд по иску сиделки, выселявшей из квартиры ветерана ВОВ

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло слушание по иску сиделки Натальи Зуевой к редакции РИА «Новый День» и адвокату Виталию Поддубному, который представлял интересы 94-летней Евгении Лосевой, ветерана ВОВ.

Наше агентство ранее писало об истории пожилой женщины, которая стала жертвой сиделки ‒ та похитила у ветерана больше 1,3 млн рублей (о чем есть вступившее в силу решение суда). Вкратце напомним ту историю: пенсионерка жила в квартире своей племянницы Елены Ивановой 1938 года рождения, которая в 2012 году умерла от рака. По завещанию квартира должна была перейти к Лосевой, однако, по информации адвокатов, незадолго до смерти Зуева заставила беспомощную Иванову переписать жилплощадь на нее, а Лосеву вынудила оформить доверенность на управление счетами. Обе пенсионерки не отдавали отчета своим действиям – племянница ветерана ВОВ принимала сильнодействующие лекарства, а Лосева была подавлена состоянием родственницы, указывают знакомые с ситуацией юристы. В конечном счете сиделка выставила 94-летнюю бабушку на улицу, начала сдавать в аренду спорную квартиру, а старушка была вынуждена жить у знакомых на птичьих правах.

После публикации «Нового Дня» историей Евгении Мануиловны заинтересовались правоохранительные органы, полиция и прокуратура, хотя дело долго не двигалось. Зуева, прописавшая в квартиру двух своих детей, пыталась по суду выселить ветерана ВОВ с жилплощади, однако суд Верх-Исетского района отказал ей и обязал истицу, наоборот, выдать пенсионерке ключи от жилья.

Вместе с тем Зуева подала еще один иск в суд. Уже на адвоката Евгении Лосевой, на журналиста агентства, описавшего историю 94-летнего ветерана, и в целом на редакцию РИА «Новый День». Сиделка требовала с каждой стороны по миллиону рублей за возмещение морального вреда. Ее представитель в суде настаивал на том, что к Зуевой было незаконно применено слово «похитила», когда речь шла о том, что она завладела счетом Лосевой, сняла с него 1,3 млн рублей и потратила по своему усмотрению. В суде пояснить, куда она дела деньги ветерана, Зуева не смогла. Несмотря на это она обратилась с иском в суд за публикацию, в которой написали, что она похитила деньги.

«Представители истца заказали лингвистическую экспертизу, которая показала, что в статье содержатся утверждения в адрес Зуевой, которые носят порочащий характер. Однако мы не отрицали этого ‒ они действительно носят порочащий характер, но при этом соответствуют действительности, о чем есть и заявления самой Евгении Мануиловны, и решения суда», ‒ сказал представитель РИА «Новый День» в суде Андрей Божинов.

В итоге судья Ольга Савинова приняла решение не удовлетворять требования Зуевой, признав правоту журналистов и адвоката Виталия Поддубного, которые добивались справедливости для 94-летней Евгении Лосевой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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