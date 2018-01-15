Назначен суд по делу ветерана ВОВ, которую сиделка лишила квартиры

Завтра утром Верх-Исетский суд Екатеринбурга начнет рассматривать иск о лишении прав на недвижимость в отношении 93-летней пенсионерки. «Новый День» уже сообщал о дикой истории. Правозащитники отстаивают интересы Евгении Мануиловны Лосевой, у которой сиделка Наталья Зуева, воспользовавшись невменяемостью старушки, похитила свыше 1,3 миллиона рублей, а затем заполучила в собственность квартиру. Завтра Зуева будет в суде пытаться лишить ветерана прав на недвижимость.

У ветерана отняли жилье и деньги

Как сообщил агентству представитель потерпевшей Виталий Поддубный, Наталья Зуева будет добиваться решения об утрате права собственности на квартиру для ветерана на том основании, что пенсионерка мешает владеть недвижимостью самой Зуевой и ее двум детям. Так как другого жилья у Евгении Лосевой нет (после скандала и перенесенного инсульта старушку приютила семья друзей), истец предлагает переселить ее в интернат.

Напомним, история Евгении Лосевой развивается с конца прошлого года. Пенсионерка жила в квартире своей племянницы Елены Ивановой, 1938 года рождения, которая в 2012 году скончалась от рака. По завещанию родственницы жилплощадь должна была перейти Лосевой. Но, по информации адвокатов, незадолго до смерти Зуева заставила беспомощную Иванову переписать жилище на нее, а Евгению Мануиловну вынудила оформить доверенность на управление счетами.

Как вспоминает сегодня старушка, ей в руки вложили шариковую ручку «и водили ей по каким-то бумажкам». Обе пенсионерки не отдавали отчета своим действиям – племянница ветерана ВОВ принимала сильнодействующие лекарства, а Лосева была подавлена состоянием родственницы, указывают знакомые с ситуацией юристы. В конечном счете сиделка выкинула Лосеву на улицу, начала сдавать в аренду спорную квартиру, а старушка вынуждена сейчас жить у знакомых на птичьих правах.

В полиции отказывались заводить уголовное дело по заявлению от Лосевой, так как в ситуации ведомство усмотрело гражданско-правовой спор. История дошла до СМИ. После публикации РИА «Новый День» прокуратура провела проверку фактов, изложенных в статье, и по итогам проверки вернула дело в полицию. Однако Наталья Зуева все еще не опрошена, в рамках полицейской проверки не назначено ни одной экспертизы, заявил агентству адвокат пенсионерки Виталий Поддубный. Защитник Лосевой добивается проведения психиатрического освидетельствования, чтобы доказать факт невменяемости Лосевой в момент подписания документов на передачу квартиры. У гражданки Зуевой сейчас развязаны руки, утверждает юрист, и если Евгению Мануиловну выселят по суду, квартиру можно будет продать третьим лицам, и потом отыграть сделку назад будет очень сложно.

На завтрашнем заседании Поддубный намерен подать встречный иск о вселении ветерана ВОВ обратно в квартиру своей умершей племянницы. Подчеркнем, другого жилья у пенсионерки нет.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.01.18

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