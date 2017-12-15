Новости РИА «Новый День» работают. Историей ветерана ВОВ, выброшенной на улицу, вплотную занялись полиция и прокуратура

Публикация РИА «Новый День» о 94-летней пенсионерке, ветеране Великой Отечественной войны, ставшей жертвой аферистки, активизировала полицию и прокуратуру. В адвокатском сообществе Екатеринбурга сообщали, что ведомства долгие месяцы не предпринимали действенных мер, но внимание прессы, раскрывшей вопиющие обстоятельства скандальной истории, выправило ситуацию. Теперь появилась надежда, что женщине вернут жилье и накопления, а преступница понесет заслуженное наказание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правозащитники отстаивают интересы Евгении Лосевой, у которой сиделка Наталья Зуева похитила свыше 1,3 миллиона рублей (о чем есть вступившее в силу решение суда). Пенсионерка жила в квартире своей племянницы Елены Ивановой, 1938 года рождения, которая в 2012 году скончалась от рака. По завещанию родственницы жилплощадь должна была перейти Лосевой. Но, по информации адвокатов, незадолго до смерти Зуева заставила беспомощную Иванову переписать жилище на нее, а Лосеву вынудила оформить доверенность на управление счетами. Обе пенсионерки не отдавали отчета своим действиям – племянница ветерана ВОВ принимала сильнодействующие лекарства, а Лосева была подавлена состоянием родственницы, указывают знакомые с ситуацией юристы. В конечном счете сиделка выкинула Лосеву на улицу, начала сдавать в аренду спорную квартиру, а старушка вынуждена сейчас жить у знакомых на птичьих правах.

О незавидном положении Лосевой прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга и ОП №8 были поставлены в известность в августе 2017 года. Однако до последнего времени потерпевшую не опросили, не была также проведена посмертная экспертиза тела Ивановой, не истребованы документы из онкологического центра ГКБ №40 Екатеринбурга, нотариата и так далее. «Из ведомств приходили одни отписки, фактической работы нет, хотя налицо мошенничество. В силу этой волокиты жилье пенсионерки может быть перепродано третьим лицам, что значительно затруднит его возврат законному владельцу», – сетовали адвокаты, которым пришлось обратиться в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с жалобой на бездействия силовиков и прокуратуры.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу на это заявили, что изначально усмотрели в истории ветерана гражданско-правовой спор и отказались возбуждать уголовное дело, но прокуратура это решение отменила и сейчас проводится дополнительная проверка. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова уточнила, что прокурорские работники не смогли получить объяснений от Лосевой, поскольку представляющий ее интересы адвокат скрывал местонахождение пенсионерки. «Представители прокуратуры неоднократно выходили по месту регистрации ветерана ВОВ, но двери им никто не открывал. Чтобы обеспечить явку Лосевой, оставлялись повестки с указанием телефонов, эта информация передавалась соседям, однако пострадавшая, как ее называет адвокат, так в надзорное ведомство и не обратилась. А прокуратуре необходимо опросить лично Лосеву, чтобы выяснить все обстоятельства, получить подписанное ей заявление и при наличии оснований – выйти в суд», – отметила собеседница агентства, добавив, что районной прокуратурой при этом назначены необходимые экспертизы.

После того как на сайте РИА «Новый День» появилась первая публикация, на адвоката Лосевой Виталия Поддубного разом вышли все заинтересованные стороны. По его словам, во-первых, трижды позвонил участковый, который попросил привезти объяснение пенсионерки. «Пока СМИ не раскрыли подробности этой истории, никакой заинтересованностью полиции в этом деле даже не пахло. А теперь участковый уполномоченный получил необходимый ему документ за подписью Лосевой. Почему это нельзя было сделать ранее – остается непонятным», – сообщил сегодня нашему агентству адвокат.

Объяснения Евгении Лосевой участковому Объяснения Евгении Лосевой участковому Объяснения Евгении Лосевой участковому Объяснения Евгении Лосевой участковому Объяснения Евгении Лосевой участковому

Наряду с этим, продолжил он, в настоящее время, наконец, достигнута договоренность о выходе прокурора для опроса Лосевой – в том месте, где она фактически проживает, а не там, где ее искали ранее правоохранители (видимо, в квартире, которой теперь владеет Зуева, – прим. ред.). Эта встреча запланирована на 16:00 в ближайший понедельник, 18 декабря, в ней планирует принять участие помощник прокурора Верх-Исетского района. «Вообще, конечно, я был крайне удивлен заявлением о якобы скрываемом местонахождении Евгении Лосевой. Мы пять раз обращались в прокуратуру с требованием опросить ее в рамках проверки. И куда ходили полиция и прокуратура – по старому адресу? Я не вижу в этом заявлении вины пресс-службы прокуратуры Свердловской области, скорее всего, ответственного за взаимодействие со СМИ сотрудника ввели в заблуждение. Никто не укрывает ветерана ВОВ, наоборот, мы говорим открыто об этой истории в СМИ. Но главное, что после предыдущей публикации началось движение по нашему материалу. Будем надеяться на положительный исход», – заключил Поддубный.

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 15.12.17

Казака, участвовавшего в кровавой бойне в Цыганском поселке, приговорили к году ограничения свободы. / ГУ ФСИН опубликовало видео, как в «прославившейся» пытками ИК №2 отпраздновали день Конституции (ВИДЕО). / В затею духовника Путина на Урале вбухали 400 млн бюджетных денег. Что из этого вышло (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»