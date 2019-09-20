Возбуждено уголовное дело в отношении экс-пристава, который помог обмануть бабушку-ветерана (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ)

В истории борьбы ветерана Великой Отечественной войны Евгении Лосевой, которую выселили из квартиры и лишили всех накоплений, появилось первое уголовное дело. Подозреваемый – теперь уже бывший судебный пристав, который помог обидчице бабушки продать ее квартиру. Его уволили по отрицательным мотивам. К сожалению, обманутая пенсионерка не дожила до возбуждения дела.

О том, как бабушка Евгения Лосева лишилась всего из-за дочери своей знакомой, «Новый День» писал неоднократно. Она 20 лет прожила вместе с племянницей, ухаживала за ней, а когда та серьезно заболела, по завещанию должна была получить квартиру. Свою квартиру бабушка продала почти 10 лет назад, положив деньги на сберкнижку. Когда ее племянница умирала от рака, появилась Наталья Зуева. Причем она никому из пожилых женщин родственницей не являлась – просто дочь бывшей коллеги Лосевой, ветеран знала ее еще ребенком. Зуева пришла с нотариусом и бумагами, две пожилые женщины все подписали, но одна из них ничего не понимала из-за действия сильных лекарств, а вторая в силу возраста и из-за сильного потрясения от состояния родственницы.

Евгения Лосева

Спустя 7 дней племянница скончалась, а после ветеран узнала, что квартира ей не принадлежит, Зуева потребовала от бабушки покинуть жилплощадь, та с инфарктом попала в больницу, в это время женщина сменила замки. Также выяснилось, что со счета бабушки пропало более 1,3 млн рублей – их сняла Зуева. Евгения Мануиловна до конца своих дней так и не смогла добиться каких-то действий от правоохранительных органов по поводу квартиры и умерла, живя у чужих людей. Но факт неосновательного обогащения был доказан в суде, Зуева должна была вернуть пенсионерке 1,5 миллиона – 1,3 миллиона, которые сняла с ее счета, плюс проценты.

Оставить деньги при себе Наталье Зуевой помог судебный пристав-исполнитель Дмитрий Янгуатов. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, в качестве меры пресечения ему выбрали обязательство о явке.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», его «помощь» Наталье Зуевой заключалась в следующем. В рамках иска о возврате бабушке денег, которые Зуева сняла с ее счета, был наложен арест на квартиру – ту самую, из которой выгнали пенсионерку и права собственности на которую сомнительным способом добилась Зуева. Однако в июле 2018 года Наталья Зуева продала эту квартиру своей дочери. Об этом узнала адвокат Лосевой Лариса Кузнецова. Она обратилась в Росреестр с вопросом, почему запрет на регистрационные действия был снят. Как оказалось, запрет был отменен 30 мая 2018 года постановлением судебного пристава-исполнителя Орджоникидзевского РОСП г. Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области Янгуатовым Д.В. С конца мая его перевели в Верх-Исетский РОСП. В УФССП говорят, что узнали о нарушении по итогам собственной проверки, пристав был оперативно уволен.

Адвокат Лариса Кузнецова

«Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками отдела противодействия коррупции Управления в результате проверки. По результатам проверки сотрудник был уволен в связи с утратой доверия. Материалы проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении данного бывшего сотрудника по подозрению в совершении преступлений, ч.1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», – сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Адвокат Кузнецова пыталась выяснить лично у Янгуатова, на каком основании он это сделал – пристав вытолкнул ее из кабинета. «В ходе расследования уголовного дела он говорил, что к нему пришла дочь Зуевой, сильно плакалась, и он пошел навстречу. Такая у него версия», – прокомментировала адвокат и выразила сомнения, что аргументом стали только слезы.

Евгения Лосева и Наталья Зуева (справа). Фото со страницы Натальи Зуевой в «Одноклассниках»

В январе этого года адвокат получила копию постановления об отмене запретительных мер от 30 мая 2018 года, в котором было указано: «В ходе совершения исполнительных действий установлено, что должник исполнил требование исполнительного листа». Однако, уверяет Кузнецова, Евгения Лосева вообще не получала денег, то есть должник никак не мог исполнить требования исполнительного листа. Орджоникидзевский районный суд 19 марта 2019 года признал постановление пристава незаконным. В апреле адвокат подала иск в Верх-Исетский районный суд о признании сделки по продаже квартиры недействительной. Заседание назначили на 24 июня. 22 июня Евгения Мануиловна умерла.

Это дело о признании сделки недействительной будет рассмотрено – в 2016 году Лосева составила завещание, как только ее наследница вступит в наследство, процесс продолжится. То есть вполне вероятно, что квартиру вернут Зуевой и заставят ее выплатить те деньги, которые она забрала у доверчивой пенсионерки. Шансов доказать, что из квартиры ветерана выселили незаконно, стало меньше. «Кажется, все [люди в погонах] выдохнули, когда она умерла. До сих пор никаких уголовных дел не возбуждено. Заявления поданы, умер или не умер человек – процессуальное решение должно быть принято», – прокомментировал адвокат Лосевой Виталий Поддубный.

Добавим, о том, как Евгению Лосеву лишили и денег, и жилья, знают и в прокуратуре, и в МВД, и в СК. МВД несколько раз рассматривало материалы, но там считали, что отъем квартиры – дело гражданско-правовое, полиция таким не занимается. Адвокат Поддубный указывал: прокуратура писала отписки, впервые надзорное ведомство заинтересовалось этой историей только после выхода первой публикации на РИА «Новый День». Кстати, бабушка сама ходила в прокуратуру, когда только узнала о подписанных документах, – но там никто не посчитал нужным дать ветерану совет составить исковое. Наталья Зуева подавала иск на адвоката и на РИА «Новый День» – мы писали об этой истории, говоря «похитила», когда речь шла о том, что она завладела счетом Лосевой. В этом споре суд отказал истице в требованиях, признав правоту журналистов и адвоката Виталия Поддубного, но дела о хищении нет. Спустя два дня после смерти Лосевой СК заявил, что начата доследственная проверка о длительном бездействии правоохранительных органов. Как выяснилось сегодня, речь шла о приставе.

У ветерана отняли жилье и деньги

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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