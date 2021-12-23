Архивы «Нового Дня» об обещании барда Новикова в суде

23 декабря 2016 года барду Александру Новикову определяли меру пресечения по делу «Бухты Квинс» – десятки людей вложились в недвижимость и остались без жилья. Шансонье устроил шоу в зале, наорал на пайщиков и пообещал им, что они «никогда не получат своих квартир». Мы зафиксировали это на видео.

…Кстати, пайщики все-таки получили жилье, за счет бюджета. «Бухту Квинс» не достроили. Новикова, конечно, никто не посадил, срок за мошенничество при строительстве отбывает экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов.

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