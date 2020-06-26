Куйвашев разрешил открыться библиотекам, автошколам и детским лагерям. ТЦ все еще закрыты

Губернатор Евгений Куйвашев в очередной раз отказался открыть торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов, но смягчил ряд других ограничений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем инстаграме губернатор сообщил, что считает возможным разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров (в прежней редакции – до 400 кв м). Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов). Профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах.

Кроме того, при сравнении текста сегодняшней редакции указа об ограничительных мерах видно, что из списка закрытых организаций исчезли те, что занимаются летним отдыхом и оздоровлением детей. Также разрешены массовые культурные мероприятия на свежем воздухе. С указом можно ознакомиться здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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