«Великолепная четвёрка» солистов Большого театра взорвала зал на открытии Венского фестиваля (ФОТО)

Четыре солиста Большого театра и «Геликон-опера» сегодня открыли большим гала-концертом Венский фестиваль музыкальных фильмов. Певцы, исполнявшие известные партии из опер разных эпох и стран, покорили зал: крики «Браво» раздавались почти после каждой композиции. «Такого оперного концерта на открытом воздухе Екатеринбург ещё не видел», – признаются зрители.

Венский фестиваль музыкальных фильмов открылся возле главного корпуса УРФУ. В сам зрительный зал смогли попасть только зарегистрировавшиеся заранее зрители – 500 человек. Поэтому на территории было свободно, никаких толп. Всё старались соблюдать дистанцию. Ещё несколько сотен человек смотрели концерт за ограждениями, в зоне ресторанов. Для них установили дополнительный большой экран.

Ведущая концерта музыкальный критик Лариса Барыкина назвала выступающих сегодня артистов «великолепной четвёркой певцов» и была права. Каждый солист – со своим уникальным голосом, тембром, харизмой и манерой исполнения. Молодое поколение представляли Мария Мотолыгина (артистка молодежной программы Большого) и Иван Гынгазов (солист «Геликон-оперы» и приглашённый солист Большого). Более опытные их коллеги по сцене – солистка Мариинского театра и приглашенная солистка Большого театра Юлия Маточкина и солист «Геликон-оперы» и Большого театра Станислав Швец (кстати, наш земляк сорвал овации неоднократно). Концерт был составлен как путешествие по разным эпохам, музыкальным стилям и странам. Прозвучали произведения Чайковского, Моцарта, Верди, Пучини, Россини, Бизе и Римского-Корсакова. Многие узнали арии из «Пиковой дамы», «Кармен» и «Снегурочки».

Зрители признавались, что такого масштабного оперного гала под открытым небом ещё не было. Крики «Браво» раздавались почти после каждого выступления.

Венский фестиваль продлится до 24 июля. С завтрашнего дня ежедневно на площади Кирова будут показывать записи с концертов мировых звезд, спектакли лучших театров. Подробнее о программе фестиваля «Новый День» писал здесь. На данный момент предварительной регистрации, которая требовалась на гала-концерт открытия, на другие дни фестиваля не требуется. Но ситуация может поменяться в случае принятия ограничительных коронавирусных мер. В любом случае пускать в зал под открытым небом будут около 750 человек, а не до 3000, как в допандемийные годы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семён Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 01.07.21

Архивы «Нового Дня». Выставка проектов по достройке телебашни. / В Екатеринбурге переименовали десятки автобусных маршрутов (ФОТО, ВИДЕО). / Оглушающий звук и металлическая крошка в воздухе: ремонт консерватории превратили в пытку для горожан (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»