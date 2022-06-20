Организаторы надеются возобновить Венский фестиваль музыкальных фильмов с 2023 года

Президент Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге Мария Зашляпина сообщила, что надеется на возобновление мероприятия в 2023 году.

«В 2022 году Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге не будет. Но это не значит, что его не будет в последующие годы. Возможно, и мы очень на это надеемся, фестиваль состоится в следующем, 2023 году. Мы просто пропустим Фестиваль №13 и сделаем вид, как будто никто ничего не заметил. А в следующем году проведем Фестиваль №14», – написала Мария Зашляпина на своей странице в Instagram.

Напомним, Венский фестиваль музыкальных фильмов проходил в Екатеринбурге с 2010 года. Это было единственное массовое культурное мероприятие, которое не отменяли даже в пандемию коронавируса в 2020 году. Но в этом году фестиваля не будет*, по информации источников, из-за отказа австрийских партнеров.

Венский фестиваль традиционно начинался в конце июня и длился почти месяц. Ежедневно на площади Кирова на огромных экранах с хорошим звуком показывали лучшие мировые театральные премьеры и концерты. На открытие и закрытие в Екатеринбург привозили известных российских и европейских музыкантов, солистов Мариинки и Большого театра, диджеев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»