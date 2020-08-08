В ЦПКиО заработали аттракционы – несмотря на запрет губернатора (ФОТО)

В центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского возобновили работу аттракционы, передает «Новый День». В начале недели в ходе объезда ЦПКиО мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что достигнуты некие договорённости с Роспотребнадзором по открытию каруселей и качелей, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Там напомнили, что снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, – не в полномочиях надзорного ведомства.

Это прерогатива губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который на этой неделе уехал в отпуск, и, как пояснили «Новому Дню» в оперштабе, глава региона никаких изменений по поводу работы аттракционов не вводил.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» также подтвердили, что никаких изменений в позиции ведомства не было. Почему запущены аттракционы в ЦПКиО и будут ли применены к администрации парка санкции за это решение, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.08.20

В Нижних Сергах снова потоп – дождь лил всю ночь. / Росстат раскрыл данные о смертности от COVID-19 за июнь. Они почти вдвое выше статистики оперштаба. / СК обнародовал итоги вскрытия тела девочки из Среднеуральского монастыря. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»