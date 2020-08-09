В Екатеринбурге в детский батут врезался внедорожник

В Екатеринбурге в детский батут в микрорайоне Краснолесье врезался внедорожник.

Видео столкновения опубликовали в аккаунте akadem_raion.

Пользователи со ссылкой на очевидцев рассказали, что иномарку, возможно, подрезал другой автомобиль, из-за чего водитель резко выкрутил руль и въехал в надувной замок. Обошлось без пострадавших. Как передает корреспондент «Нового Дня», из-за прохладной погоды на батуте практически не было детей.

Отметим, что работа подобных аттракционов запрещена вовсе – они попадают под ограничения, введенные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым еще в конце марта. Об этом «Новому Дню» сообщали в оперативном штабе региона. Однако документом, подписанным Куйашевым, пренебрегают не только владельцы батутов, которые устанавливаются по всему городу, но и дирекции парков развлечений – в их числе ЦПКиО имени Маяковского, в котором качели и карусели запустили в субботу, игнорируя запрет областных властей. Добавим, что в управлении Роспотребнадзора по региону сообщили «Новому Дню», что надзор за работающими вопреки указу Куйвашева, – это полномочия министерства общественной безопасности Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.20

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