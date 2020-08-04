Министерство общественной безопасности займется детскими батутами (ФОТО)

В Свердловской области были отменены многие ограничения, которые действовали в регионе из-за коронавируса, но они не коснулись сферы развлечений – аттракционы в парках по-прежнему под запретом. Не работают качели, карусели, колеса обозрения, и так далее. Правда, есть исключения.

В ЦПКиО, например, работает веревочный парк, где социальная дистанция не всегда соблюдается посетителями. В нескольких точках города работают надувные батуты. Например, фотографию такого аттракциона, открытого у КРК «Уралец», прислали в редакцию читатели «Нового Дня». «Не очень понятно, кто разрешил открывать батут, там, конечно, ни о какой безопасности речи не идет», – рассказала читательница агентства Светлана, живущая неподалеку.

Батут, который был установлен на Ботанике еще в июне, уже сворачивали. Сегодня оказался сдут и свернут надувной замок на набережной у ГЦСИ. В оперативном штабе Свердловской области «Новому Дню» подтвердили, что подобные аттракционы не попадают под снятие ограничений. В Роспотребнадзоре порекомендовали обращаться по поводу проверки законности работы батутов в Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Добавим, что сегодня во время объезда Октябрьского района и визита в ЦПКиО глава города Александр Высокинский предложил открывать аттракционы, сославшись на договоренности с Роспотребнадзором. «Но чтобы у касс не было столпотворения, везде должна быть социальная дистанция, масочный режим», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

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