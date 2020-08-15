В парке Маяковского в День города сломался аттракцион с пассажирами

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге сломался аттракцион «Катапульта». В висящей на двух канатах люльке застряли два человека. В парк вызвали спасателей, чтобы вызволить пленников.

Как сообщила «Новому Дню» директор парка Екатерина Кейльман, людей уже сняли с аттракциона, с ними все в порядке. Пострадавших нет.

«Этот аттракцион, как и несколько других, принадлежит давнему арендатору парка. Две недели назад все они прошли техническое освидетельствование у специализированной организации, были получены все разрешительные документы. Тем не менее все они теперь закрыты, мы проводим внутреннюю проверку по итогам случившегося, будем разбираться в причинах остановки аттракциона. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация, приносим искренние извинения посетителям парка», – прокомментировала руководитель ЦПКиО.

Отметим, что парк Маяковского – одна из немногих площадок, где сегодня проходят офлайновые праздничные концерты в честь Дня города.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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