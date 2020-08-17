Прокуратура проверит все аттракционы парка Маяковского после инцидента на «Катапульте»

В парке Маяковского продолжается внутреннее расследование из-за инцидента на аттракционе «Катапульта», который случился 15 августа. Как сообщал «Новый День», при запуске механизма кабина с двумя пассажирами – мужчиной и женщиной – застряла на высоте 10 метров от земли. Спасательная операция длилась около часа. Чтобы достать людей, сотрудники МЧС использовали пожарную лестницу. Посетители аттракциона не пострадали, но точно получили свою порцию острых ощущений.

«Катапульта», как и аттракционы «Башня свободного падения» и «Торнадо» принадлежат компании «Медеу». Этот оператор работает в ЦПКиО уже много лет. Как прокомментировала «Новому Дню» директор парка Екатерина Кейльман, до окончания проверки все аттракционы этой компании закрыты.

Директор «Медеу» Александр Фомин рассказал агентству свою версию случившегося: «По нашему предположению, все произошло из-за скачка напряжения от питающего кабеля с подстанции, которая принадлежит «Свердловэнерго». У нас сработал частотный преобразователь и выдал ошибку броска по напряжению. Но это нужно перепроверять. Аттракцион «Катапульта» работает в парке уже 7 лет, и прежде никогда не было таких инцидентов. Сегодня мы предоставим письменные разъяснения администрации парка».

Собеседник агентства также подчеркнул, что аттракционы компании успешно прошли техническую проверку 5 августа. Их дальнейшая судьба будет зависеть от решения руководства ЦПКиО.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что завтра ведомство проведет проверку всех аттракционов в парке Маяковского. Мероприятие было запланировано заранее, но с учетом случившегося сотрудники ведомства обратят особое внимание на аттракцион, где застряли люди.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

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