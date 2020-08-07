Реновация парка Маяковского: «могильная» аллея останется, но появится гигантский батут

Директор ЦПКиО Екатерина Кейльман сегодня на пресс-конференции рассказала, как изменится главный городской парк в ближайшее время. После четырех месяцев простоя в нем снова заработали аттракционы. Часть из них были списаны как небезопасные, но уже в этом месяце руководство планирует запустить новые развлекательные объекты. Например, огромный батут площадью 300 квадратных метров для детей и взрослых.

«Этот год у нас проходит под лозунгом генеральной уборки. В парке было демонтировано огромное количество устаревших нестационарных объектов, разломанных киосков, визуального мусора. После того как мы проделали эту работу, открылись прекрасные природные данные парка, его центральной части. Одна из основных проблем, что меня беспокоила, был вопрос безопасности. Очень много негатива всегда было связано с недоверием к аттракционам. Но мы провели обучение наших сотрудников. На базе парка прошло обучение для сотрудников индустрии развлечений со всей страны, к нам приезжали 110 человек. Техническое освидетельствование аттракционов проходило в процессе пандемии, эксперт из Санкт-Петербурга провел у нас три недели, это впервые в истории такой долгий срок проверки. Мы списали шесть аттракционов, среди которых оказалась любимая многими «Орбита». Но мы уверены, что аттракционы, которые остались, они безопасны и находятся в идеальном техническом состоянии», – сообщила Екатерина Кейльман.

По ее словам, в этом году планируется запустить 12 новых аттракционов. Но не все из них заработают сразу, для некоторых требуются подготовительные работы. Также в планах руководства парка – обновить колесо обозрения. На август Екатерина Кейльман анонсировала новинку – огромный батут на 300 квадратных метров.

«Это будет новый и уникальный батут, который полностью был спроектирован нами с точки зрения дизайна. Он будет посвящен лесу, горам, уральской природе. Придумали нового персонажа. Это будет самый большой батут в городе и, поверьте, он будет выглядеть совсем не так, как обычные батуты», – рассказала спикер.

Что касается реновации парка, то самым заметным стало расширение фуд-корта. В ЦПКиО уже работает летняя веранда «Это все цветочки» на 100 человек и череда киосков «Вкусная улица». В здесь будущем появятся еще два фуд-корта и всесезонные рестораны. Кстати, по словам Кейльман, именно заведения общепита возьмут на себя временное решение проблемы с недостатком туалетов в парке.

Также директор пояснила, куда пропала спортивная площадка, которая располагалось недалеко от центральной аллеи парка. «Эта спортплощадка находилась рядом с аттракционами, на ней никто не занимался. Мы ее просто перенесли в другую локацию, в лесную часть парка со стороны переулка Базовый. Это место называется у нас «народный спортзал». Там занимаются спортсмены, которые своими руками сделали площадку ворк-аут. Мы передали им оборудование, и оно теперь используется по назначению», – сообщила директор парка.

Также она ответила на вопрос, что будет с «могильной аллеей», оставшейся после предыдущего директора парка, генерала Романа Шадрина.

«Это зона сформировалась давно. Да, она попала в план реновации, но будет сохранена как аллея памяти. Пока никакой конкретики, как она будет видоизменена, нет. Известно точно, что там нужно уменьшить количество асфальта и заменить его на газон. Но конкретных решений [по этому участку] не принято», – рассказала нынешний руководитель ЦПКиО.

Екатерина Кейльман пообещала, что в августе посетителей ждет насыщенная программа – спортивные тренировки по бегу, стрейчингу и йоге, концерты Свердловской филармонии, спектакли «Коляда-театра», также запланировано сотрудничество с театром музкомедии.

«У нас много планов, но обещать сейчас что-то сложно. Тем не менее мы планируем активную зимнюю программу: расширение площади катка в два раза, до 12 тысяч квадратных метров, появится парк ледяных горок, каток для малышей, большая усадьба Деда Мороза. И, конечно, мы работаем над тем, чтобы создать по-настоящему новогоднюю атмосферу с помощью декораций, освещения и ярмарки», – пояснила Кейльман.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков добавил, что за счет активной программы в оставшиеся месяцы 2020 года парк надеется покрыть убытки, понесенные во время карантина. По его словам, ежегодный доход парка составлял около 80 миллионов рублей. В этом году из-за простоя выпадающие доходы составят почти половину из этой суммы. Екатерина Кейльман также отметила, что администрация парка сумела сохранить коллектив в полном составе, но зима будет самым сложным периодом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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