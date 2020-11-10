Из-за теплой погоды ледовые катки откроются в декабре: в ЦПКиО появится огромная площадка с китом (ФОТО)

В этом году из-за теплой погоды в Екатеринбурге начнут позже заливать ледовые катки. Скорее всего, покататься на коньках станет возможным только в декабре. В ЦПКиО каток переедет с центральной аллеи в фан-зону: там сделают современный интерьер и теплые раздевалки, запустят 10-метрового кита и другие арт-объекты.

В 2019 году 10 ноября в Екатеринбурге уже начинали заливать лед на катке в ЦПКиО. В этом году теплая погода, стоявшая буквально до сегодняшнего дня, отодвинет планы любителей покататься на коньках на месяц. Как рассказали «Новому Дню» в «Юности» и «Динамо», там еще даже не планировали заливать лед. Снег пошел только сегодня, и нужно ждать стабильных минусовых температур. Так что, скорее всего, катки откроют через три-четыре недели.

В начале декабря откроют и новый каток в ЦПКиО им. Маяковского – он будет одним из самых больших и современных в городе: с центральной аллеи каток переедет на территорию фан-зоны и займет площадь 12 500 квадратных метров (в три раза больше старого). Называться он будет «Северное сияние» и, судя по задумке проектировщиков, должен напоминать пейзажи Заполярья.

«Концепция находит отражение во многих деталях площадки – от интерьера входного павильона до арт-объектов на льду. Уникальное природное явление, взятое за основу проекта, проявляется в переливающихся цветных элементах, световых инсталляциях, картину дополняют фигуры обитателей северных морей – 10-метровый светодиодный кит и семья пингвинов. Попадая на каток, можно почувствовать себя частью сказочной северной природы», – сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

Кроме самого льда и арт-объектов, на территории фан-зоны построят теплый павильон, где будет прокат коньков (их, кстати, обновят), зоны для переодевания, камеры хранения, кафе и туалеты. На самом катке планируют построить фудкорт, а также прозрачную сцену для концертов, выступления диджеев и проведения эфиров.

Стоимость нового катка – 45 миллионов рублей, деньги удалось привлечь с помощью инвесторов.

Напомним, в этом году в ЦПКиО началась глобальная реновация. Здесь обновляют аттракционы, меняют заведения общепита, обновляют саму концепцию парка.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

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