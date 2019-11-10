В ЦПКиО начали заливать каток (ФОТО)

В эти выходные в Центральном парке культуры и отдыха началась заливка катка – по традиции, его делают в центральной части парка сразу перед входом. По словам очевидцев, вода залита пока очень тонким слоем. Территорию под будущий каток огородили в минувшие выходные.

Судя по информации на сайте парка, открытие катка запланировано на 24 ноября. В этот день вход со своими коньками обещают сделать бесплатным. Годом ранее за выход на лед без аренды коньков с взрослых брали 150 рублей, с детей 100 рублей, расценки на этот год еще не опубликованы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.11.19

Арестовали подростка, обвиняемого в убийстве школьницы. / На СвЖД пассажиры забираются в электричку со стула. / Трагедии в полынье, следователи против врачей и обман с метро – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»