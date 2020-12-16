Новый каток, Дед Мороз, живые олени и парк горок – что появится в ЦПКиО к Новому году

В эту пятницу в ЦПКиО им. Маяковского откроется обновленный каток, в три раза больше предыдущего – там будут отдельная площадка для малышей, фуд-корт прямо на льду, а также зона переодевания и проката. А перед Новым годом в ЦПКиО планируют открыть парк горок, отдельную площадку с Дедом Морозом, оленями и Бабой-ягой, а по центральной аллее пустить финские сани.

Как ранее писал «Новый День», каток в ЦПКиО в этом году переехал с центральной аллеи в фан-зону. Он стал в три раза больше – льдом залили 12,5 тысячи квадратных метров. Основная тема катка – «Северное сияние»: там будут звезды, световые элементы и огромный кит. Официальное открытие состоится в ближайшую пятницу, 18 декабря, в 18 часов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор парка Екатерина Кейльман.

«Новый каток – это одно из самых ярких изменений в зимнем парке. Площадь льда увеличили в три раза, а это большая редкость для нашей страны. Будет отдельная зона для малышей, где можно будет спокойно обучаться катанию, не переживая за скоростных любителей хоккея рядом. Поставили новый павильон проката – его отсутствие мешало развиваться катку раньше. Это здание 600 квадратных метров с высокими потолками, панорамными окнами. Закупили 1000 пар новых коньков, – рассказала Екатерина Кейльман. – На территории катка будет фуд-корт и несколько зон отдыха, куда можно попасть, не снимая коньков. Две сцены – одна с мультимедиа-экраном, вторая – как медиарубка для живых выступлений».

Чтобы попасть в комплекс, надо будет единожды приобрести специальную карту за 50 рублей – она позволит пройти через турникеты. Вход на каток будет стоить 100-200 рублей, время, проведенное на льду не ограничено, если не выходить за турникет. Прокат коньков стоит 200 рублей в час.

Также сейчас в ЦПКиО идет строительство парка горок, как назвала его Екатерина Кейльман. Он разместится справа от центральной аллеи и откроется 26-27 декабря. В этом году будет всего три горки, но в будущие сезоны их количество планируют увеличить, потому что «это один из топовых запросов на развлечения в парке», – отметила директор ЦПКиО. По центральной аллее запустят прокат финских саней, на которых можно кататься вдвоем.

Для детей будет отдельная развлекательная площадка, которая откроется 26 декабря на месте городка сказок.

«Площадка взяла все лучшее от нашей фермы, городка сказок. На 6 тыс. квадратных метров будут живые олени, новогодние арт-объекты, две елки. Там будет Дед Мороз, Снегурочка и Баба-яга. Площадка будет работать оп принципу прогулочной зоны с актерами – более подходящего формата в наше время не найти», – отметила Кейльман.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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