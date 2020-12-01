В главном парке Екатеринбурга нарядили новогоднюю елку (ФОТО)

В ЦПКиО им. Маяковского уже установили и нарядили новогоднюю елку. В отличие от катка, она расположилась на привычном месте – на центральной аллее. Работа над новым ледовым покрытием на месте фан-зоны тоже ведется, он откроется ближе к середине декабря.

Как передает корреспондент «Нового Дня», елка размещается в конце центральной аллеи рядом с фонтаном. Украшена она красными бантами и золотыми шарами – никаких новаций в этом году нет. Рядом с елкой появились домики, в которых позднее разместится небольшая новогодняя ярмарка – можно будет купить горячий чай, перекусить.

Каток в ЦПКиО в этом году откроется с задержкой. Сначала планировалось залить лед и построить все конструкции к началу декабря, но, как сообщили «Новому Дню» сегодня в пресс-службе парка, сейчас примерные даты открытия – 10-15 декабря. Каток, напомним, в этом году с центральной аллеи перенесли в фан-зону. Он будет одним из самых больших в городе – займет площадь 12 500 квадратных метров и будет в три раза больше старого. Называться он будет «Северное сияние» и, судя по задумке проектировщиков, должен напоминать пейзажи Заполярья. Кроме того, на катке будут свой фудкорт, теплые раздевалки, прокат коньков и многие другие новшества, которых раньше не было.

Добавим, что уже можно увидеть наряженные елки и у крупных торговых центров – у «Гринвича», «Карнавала» и других. Елку на площади 1905 года тоже начали собирать, но откроют ее, как обычно, ближе к концу декабря. Тогда же нарядят и елки в районах Екатеринбурга.

Напомним, установка елки на площади 1905 года и фестиваль ледовых скульптур обойдутся в 9 миллионов рублей. Высотка елки составит 50 метров. На площади установят скульптуры Деда Мороза, Снегурочки, входные группы и павильоны для новогодней ярмарки. В этом году глава города Александр Высокинский обещал отказаться от ледового городка из-за пандемии, в итоге городок с ограждением появится, но горок не будет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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