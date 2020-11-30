На елку и ледовые скульптуры на площади 1905 года Екатеринбург потратит 9 миллионов

Фестиваль ледовых скульптур и установка елки на площади 1905 года обойдутся в 9 миллионов рублей. Опубликована новая закупочная документация, как и предсказывал «Новый День», вместо конкурентного способа выбрали закупку у единственного поставщика, заказ разместил ЦК «Урал». Деньги получат давние партнеры мэрии по организации таких работ.

Как сообщается в закупке на установку и демонтаж елки, поставить и включить иллюминацию на искусственной ели должны до 25 декабря. Зеленый конус должен быть высотой 50 метров, диаметром у основания 16 метров и числом веток на елке не менее 5400 штук – как и в предыдущие годы. По конкурсу, который отменили, ее должно было поставить ООО «Айспроект-2000», только в новой заявке подряд отдали другой компании – «Уральскому центру инноваций». В предыдущие годы эта компания занималась организацией ярмарки и фестивалем ледовых скульптур. А еще ее учредителем был Николай Наумчук, бывший учредителем и в компании «Айс-проект 2000». За работы заплатят 5 миллионов рублей – конкурс по возведению ледового городка в традиционном виде, включая установку елки, оценивался в 24 миллиона.

Фестиваль ледовых скульптур, напротив, подорожал – первоначально на него выделялось максимум 3,7 млн рублей и подрядчики могли в ходе конкурса снизить цену, теперь фестиваль отдали единственному поставщику за 4 миллиона рублей. Этим поставщиком стал «Айспроект-2000». Они подвезут лед, манипуляторы, организуют подключение гирлянд и поставят охранников – ежедневно у каждого из трех входов будет дежурить по одному человеку. В условия этого же контракта входят установка фигур Деда Мороза и Снегурочки, ледяного ограждения, входной группы и павильонов для ярмарки. Ничего другого ставить не планируется, как и говорили ранее в администрации города. В этом году глава города Александр Высокинский обещал отказаться от ледового городка из-за пандемии, в итоге по факту городок с ограждением появятся, но горок не будет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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