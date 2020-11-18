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Среда, 18 ноября 2020, 12:06 мск

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Мэрия Екатеринбурга заключит новый контракт на строительство новогоднего городка

В администрации Екатеринбурга анонсировали закрытие парковки на площади 1905 года под строительство ледового городка, который от традиционного будет отличаться прежде всего отсутствием горок. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, управление культуры города сейчас согласовывает окончательные сметы, после этого на сайте госзакупок будет размещен конкурс на строительство всего, что должно появиться на главной площади к Новому году. Сумма пока не называется. Но документация появится уже после того, как городок начнут возводить. «Иначе просто не успеть по срокам», – добавили в мэрии. Как этот нюанс будет согласован с законом о госзакупках, под вопросом – возможно, контракт разместит не администрация, а подконтрольная ей структура, которая имеет право делать закупки по ФЗ-223 с возможностью публикаций «задним числом». Известно, что значительную часть контрактов по праздничным мероприятиям размещает ЦК «Урал».

Александр Высокинский ранее обещал не строить ограждение и множество ледяных скульптур, но именно это в итоге и появится, плюс елка. Между тем буквально за два дня до заявления о том, что от стройки городка откажутся ради экономии денег, на сайте госзакупок были подведены итоги соответствующего конкурса. Стоимость работ – более 24 млн рублей. Их должно получить ООО «Айспроект-2000». Этот контракт, согласно сайту госзакупок, до сих пор находится в стадии подписания. Вероятно, позднее его аннулируют, что можно сделать только по соглашению сторон. Но «Айспроект-2000» многолетний партнер мэрии по строительству ледового городка. По техзаданию этого конкурса, кроме елки и ограждения, в городке должны были появиться сцена, лабиринт, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, ледовые скульптуры «Железный дровосек», «Воздушный шар», «Страшила на кукурузном поле», «замок Гудвина», трон, пальмы, композиция «Я люблю Екатеринбург», ледяные лавочки, шесть маленьких горок, горка-чаша, средняя горка. Тема городка – «Волшебник Изумрудного города». Вместо этого будет елка, ограждение и конкурс ледяных скульптур «Волшебник Изумрудного города», в котором вместо 7 будет 10 участников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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