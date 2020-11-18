На главной площади Екатеринбурга закрывают парковку под ледовый городок без горок

С понедельника в Екатеринбурге будет закрыта парковка на площади 1905 года, начнется подготовка территории к Новому году. В этом году мэрия заявила, что из-за коронавируса откажется от строительства большого ледового городка, но фактически, как оказалось, речь идет в основном об отказе от горок. А еще отменяется фейерверк на открытии. Искусственная елка будет, также состоится новогодняя ярмарка, и никто не отказывается от фестиваля ледовой скульптуры, тема которого в этом году – юбилей создателя цикла детских книг «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. В фестивале примет участие 10 команд ледовых скульпторов, вместо 7 ранее запланированных.

«Организаторы праздника приняли решение об отказе от возведения на площади в этом году горок и аттракционов. Это мешало бы соблюдению социальной дистанции посетителями новогоднего городка. Вместе с тем, праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы, видеонаблюдение, охрана и уборка территории городка будут организованы», – сообщили сегодня в пресс-службе мэрии. Откроют городок 28 декабря.

Добавим, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ранее заявил, что на площади 1905 года не будут строить большой ледовый городок с ограждением и множеством скульптур.

Контракт еще не расторгли. Конкурс был объявлен в октябре, 9 ноября были подведены его итоги – всего за два дня до обещания Высокинского сэкономить деньги. Подрядчик получит более 24 млн рублей. Согласно данным на сайте госзакупок, контракт находится на стадии подписания.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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