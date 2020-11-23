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Понедельник, 23 ноября 2020, 09:43 мск

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Парковку на площади 1905 года закрыли под строительство ледового городка (ФОТО)

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрыта парковка на площади 1905 года. По заданию администрации здесь начинается строительство ледового городка. Елку в центре города обещают поставить к 28 декабря, и с этого дня и до 17 января на площади ежедневно будут проходить праздничные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Демонтаж запланирован на 18-24 января.

Напомним, глава города Александр Высокинский обещал, что из-за пандемии ледового городка в этом году не будет, причем он заявил об этом уже тогда, когда были подведены итоги соответствующей закупки на 24 млн рублей. Однако новогодний городок будет: поставят елку, ограждение, пройдет фестиваль ледовых скульптур, но не будет ледовых горок. Ранее «Новому Дню» заявляли в мэрии, что итоги конкурса аннулируют и опубликуют новый, уже после начала строительства городка. Ничего из этого пока не сделано.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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