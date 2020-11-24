Мэрия собирается потратить на главную елку 5 млн, а не 24

Администрация Екатеринбурга планирует потратить на ледовый городок без город около 5 миллионов рублей. «В текущем году, ради соблюдения социальной дистанции посетителями, организаторы праздника приняли решение отказаться от возведения на центральной площади горок и аттракционов. В связи с этим Администрации города Екатеринбурга удастся сэкономить в муниципальном бюджете порядка 19 миллионов рублей, которые планируется перенаправить на помощь медикам уральской столицы», – сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в этом году ледовый городок будет в усеченном варианте. Из-за пандемии мэрия отказалась от строительства горок, но сохранила забор и елку. На сайте госзакупок ранее прошел аукцион на строительство городка стоимостью более 24 миллионов рублей, на днях контракт был подписан, но в мэрии еще на прошлой неделе заявляли «Новому Дню», что его расторгнут и опубликуют новый.

Этого пока не произошло. Кроме самого городка пройдет фестиваль ледовой скульптуры, причем состав участников расширят с 7 до 10. На его проведение мэрия выделяла 3,7 миллиона рублей, однако неделю назад управление культуры попросило отменить этот конкурс. Возможно, это связано как раз с изменившимися планами по фестивалю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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