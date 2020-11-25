Мэрия расторгла контракт на монтаж ледового городка в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга расторгла контракт на 24 миллиона рублей на установку ледового городка с ООО «Айс-проект-2000». Как сообщается в карточке контракта, это сделали по соглашению сторон, подрядчику ничего не заплатили.

Администрация Екатеринбурга планирует выделить на строительство обновленного варианта городка около 5 млн рублей, должен быть опубликован новый контракт. Переписывать документы пришлось из-за изменившихся условий. В октябре мэрия в заявке указала традиционный новогодний набор, потом глава города Александр Высокинский сообщил, что городка не будет из-за пандемии, а после в мэрии придумали, что городок все-таки будет, но без горок. Елка и ограждение сохранятся, а еще пройдет фестиваль ледовой скульптуры, причем состав участников расширят с 7 до 10. На него выделялось 3,7 миллиона рублей, однако неделю назад управление культуры попросило отменить этот конкурс. Возможно, это связано как раз с изменившимися планами на фестиваль.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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