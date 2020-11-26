На главной площади Екатеринбурга устанавливают елку (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на площади 1905 года начали монтировать новогоднюю ель. Пока готово только основание, закончить сборку рабочие должны к 28 декабря. Как и в предыдущие годы, конус украсят светящимися гирляндами. Но сам ледовый городок поставят в усеченном формате: будет установлено ограждение, пройдет фестиваль ледовых фигур, но не будет горок и аттракционов. Из-за этого рабочих на площадке меньше, чем в предыдущие годы.

Накануне администрация города расторгла контракт стоимостью 24 млн рублей на возведение ледового городка, в мэрии пообещали, что заключат новый, на меньшую сумму, около 5 млн рублей. Что сегодня происходит на главной площади города, смотрите на видео.

На площади 1905 года монтируют елку

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.11.20

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