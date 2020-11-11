Большого ледового городка на площади 1905 года не будет: поставят елку и киоски с чаем

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что на площади 1905 года не будут строить большой ледовый городок с ограждением и множеством скульптур. В этом году, чтобы ограничить скопление людей и сэкономить деньги, поставят только елку, киоски с чаем и, возможно, несколько объектов. Окончательное решение будет принято в пятницу, сообщили «Новому Дню» в мэрии.

О ледовом городке Александр Высокинский рассказал сегодня во время презентации символов Универсиады в Историческом сквере Екатеринбурга. По словам мэра города, в этом году на площади 1905 года поставят только елку – ту же, что и в прошлые праздники. Кроме того, разместят несколько киоском с чаем, сделают подсветку и, может быть, несколько ледовых скульптур. Огораживать площадь 1905 года и делать пропускные пункты не будут, чтобы не допускать скопления людей и не подвергать их риску заражения коронавирусом.

Отметим, что на сайте госзакупок ранее уже завершился конкурс на определение строителя ледового городка – как и в прошлые годы, аукцион выиграла фирма «Айс-проект 2000». Подрядчик должен был построить городок за 25,25 миллиона рублей. Теперь контракт, вероятно, придется расторгать.

Александр Высокинский отметил, что применение сэкономленным деньгам найдется.

«Вчера в 24-й больнице у томографа трубка выгорела – надо 8 миллионов перечислить. 120-130 миллионов будем выделять дополнительно скорой помощи. Проседает транспорт, выручка не идет, – перечислил Высокинский. – Праздник должен быть, но и о текущих потребностях забывать не должны».

Кроме елки на площади 1905 года будут установлены елки и во всех административных районах города. Но там тоже не будет никаких мероприятий, городков и увеселительных программ.

Добавим, что окончательное решение по организации ледового городка будут принимать на заседании оргкомитета в пятницу, об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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