Площадь 1905 года пока не будут закрывать для строительства ледового городка

В мэрии Екатеринбурга пока не определились со сроками начала строительства ледового городка. В прошлые годы парковку на площади 1905 года закрывали в середине ноября, но в 2020-м пока такой вопрос не поднимался.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации, решение о закрытии парковки и начале строительства городка пока не принято. Напомним, ранее глава горадминистрации Александр Высокинский сообщил, что в этом году полноценный городок строить не будут. На площади 1905 года соберут елку, сделают иллюминацию и поставят киоски с горячим чаем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.11.20

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