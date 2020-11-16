Города области вслед за Екатеринбургом меняют ледовые городки: убирают горки и часть фигур

После того, как власти Екатеринбурга сообщили, что большого ледового городка в этом году не будет из-за коронавируса, в городах области тоже задумались о том, чтобы скорректировать планы. В Первоуральске решили убрать большие горки и лабиринты, чтобы не допускать скопления людей, в Нижнем Тагиле отказались от строительства двух ледовых городков и проведения мероприятий.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что на площади 1905 года не будет традиционного ледового городка. В этом году, чтобы не допускать скопления людей, поставят только елку, несколько ледовых фигур и киоски с горячим чаем. Ограждений по периметру площади тоже не будет.

В Нижнем Тагиле решили не отказываться от возведения главного ледового городка на Театральной площади, но после консультаций с Роспотребнадзором техзадание для подрядчиков значительно изменили, сообщили в пресс-службе администрации. В этом году будет минимальное количество горок, не станут возводить сцену. Праздничное настроение постараются создать за счет яркого светового оформления. Также в администрации не исключают, что ситуация с Covid-19 может развиваться по негативному сценарию. В таком случае городок строить вообще не будут, а контракт с подрядчиком расторгнут. Кроме того, в Нижнем Тагиле не будет в этом году ни ледового городка у дома культуры «Современник», ни большой горки у здания нижнетагильской филармонии. Массовых праздничных мероприятий не запланировано ни на одной из площадок.

В Первоуральске тоже приняли решение изменить наполнение городка, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации. Тема останется прежней – герои «Союзмультфильма». Но фигурки из мультиков «Умка», «Котенок Гав» и других постараются поставить подальше друг от друга.

«Чтобы разобщить людей, мы отказываемся от возведения больших горок, на которых в прошлые годы катались не только дети, но и взрослые. Оставим горки только для маленьких и сделаем их не две, а четыре, чтобы была возможность разделить потоки, – рассказали в пресс-службе мэрии Первоуральска. – Уберем лабиринты, игровую зону с подарками, ледяные чаши – все те элементы, где возможно столпотворение людей. Вместо этого рассматриваем сейчас вариант поставить световые фигуры. Смета на строительство не меняется – у нас выделено почти 4 миллиона рублей – просто деньги перераспределятся на другие объекты внутри городка».

В Каменске-Уральском темой городка тоже должны стать герои хитов студии «Союзмультфильм». Планируется, что в парке поставят горку – летучий корабль, статуи Умки, Бременских музыкантов, Волка и Зайца из «Ну, погоди!» и других героев. Пока в администрации не говорили о каких-то изменениях в первоначальных эскизах, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе.

«У нас планируется две ледовых городка: один в парке Новой Культуры, второй в парке Трубников. Пока нет планов отказаться от главной елки. Первоуральск – это не Екатеринбург, у нас не бывает такого скопления людей в ледовом городке, есть возможность выдерживать дистанцию, – сообщили в пресс-службе. – Возможно, фигуры постараются поставить подальше друг от друга, этот вопрос сейчас обсуждается. Но совсем отказываться от городка мы не будем – как детям без праздника?»

Есть муниципалитеты, которые еще не определились с планами. Так, в пресс-службе администрации Верхней Пышмы сообщили, что решение будет принято к концу текущей недели.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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