Главный эпидемиолог Екатеринбурга выступил против новогодних мероприятий

«На Новый год, я считаю, ограничения должны быть. Не должно быть массовых мероприятий», – заявил сегодня на пресс-конференции главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Он рекомендовал всем встречать праздник дома в кругу семьи, а от общегородских мероприятий вообще отказаться.

«Коронавирус рядом с нами, а соблюдать требования инфекционной безопасности мы не умеем. Лучше всего говорят цифры. Я напомню, за три дня после начала четверти в начальной школе рост заболеваемости ОРВИ составил 48%», – заявил Харитонов.

Напомним, ранее заместитель губернатора Павел Креков говорил, что отменять новогодние мероприятия пока не планируется. «...Они будут проводиться, но при условии соблюдения норм: масочный режим, дистанция, обработка помещений между мероприятиями, рассадка в зале в соответствии с дистанцией», – говорил Креков.

А вот ледовый городок в Екатеринбурге в этом году строить не будут. Мэр Александр Высокинский заявил, что на площади 1905 года поставят только елку, киоски с чаем и, возможно, какие-то фигуры. Все это делается, чтобы не допускать большого скопления людей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.11.20

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