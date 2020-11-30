В детсады не пустят Дедов Морозов и Снегурочек «со стороны»

Детским садам и школам в этом году придется устраивать новогодние утренники своими силами. Приглашенных актеров на роли Дедов Морозов и Снегурочек не пустят, не сделают исключение даже для родителей воспитанников. Дело в постановлении главного санврача РФ, которое действует до 1 января 2021 года.

Как рассказали «Новому Дню» компании по организации детских праздников, в этом году многие аниматоры на новогодние дни останутся без работы. Детсадам и школам запрещено приглашать актеров для участия в новогодних утренниках.

«Некоторые муниципальные садики сначала сделали нам заказы на Деда Мороза, но потом отказались от заявок, потому что им запретили приглашать кого-либо, даже папам не разрешат в этом году побыть Дедами Морозами, – рассказали корреспонденту «Нового Дня» в одной из компаний. – В частных садиках тоже есть негласные запреты, но некоторые руководители рискуют их обходить. Например, у нас есть несколько заказов на Деда Мороза – но утренник будет на улице, чтобы минимизировать все риски по распространению коронавируса».

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что ограничительные меры в образовательных организациях приняты еще с момента выхода постановления главного санврача РФ от 30.06.2020 № 16, которое действует до 1 января 2021 года. Документ, в частности, запрещает проведение «массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций». В последние месяцы, по данным екатеринбуржцев, мероприятия в садиках проводились исключительно внутри отдельных групп, без зрителей. Вероятно, в таком формате пройдут и новогодние утренники – если их вообще разрешат.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что власти не будут отменять новогодние мероприятия в школах и детсадах из-за пандемии коронавируса. Возможно, школьные коллективы разобьют на небольшие группы и для каждой проведут отдельную елку, но дети не останутся совсем без праздника, пообещал чиновник.

Однако в министерстве образования Свердловской области «Новому Дню» пояснили, что пока нет никаких окончательных решений. Рекомендации по формату празднования Нового года театрам, школам и детсадам будут выдаваться «с учетом эпидемиологической обстановки и требований Роспотребнадзора». Пока таких указаний нет.

А главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов вообще высказался категорически против массовых мероприятий на Новый год. Он рекомендовал всем встречать праздник дома в кругу семьи, а от общегородских мероприятий отказаться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.11.20

Суд признал Максима Шибанова виновным, но 500 тысяч Румянцев не получит. / На защиту Екатеринбурга от вражеских самолетов и ракет прибыл комплекс С-400. / На Серовском тракте легковая машина влетела в грузовик: водитель погиб, пассажир в коме (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»