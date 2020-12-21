Новогодние утренники в детсадах Екатеринбурга перешли в Zoom (ФОТО)

В Екатеринбурге в детских садах начались новогодние утренники – в тех, что не закрыты на карантин из-за коронавируса или ОРВИ. Но и в тех группах, которые принимают детей, новогодние представления с участием детей проходят в своеобразном формате, участие родителей запрещено.

«Утренник в садике в этом году выглядит так. Родители в зуме», – сообщила «Новому Дню» екатеринбурженка Надежда, дочь которой ходит в детский сад.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков сообщал, что утренники не будут запрещать, но изменят их формат в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. «В масках, с дистанцией, с обработкой рук, с дезинфекцией воздуха – пожалуйста. Дети могут получить подарки, только выдача должна быть организована так, чтобы минимизировать человеческие контакты и не подвергать никого риску заражения. Елки в образовательных учреждениях могут проходить – в рамках одного класса. В зале те же самые нормы, если большее количество людей. Хоровод настоятельно не рекомендуется водить. Нежелательно, чтобы потом пошел рост заболеваемости. Дети легко воспринимают ковид, но переносчиками являются. Это все надо иметь в виду», – говорил он.

Ранее в департаменте образования Екатеринбурга сообщали, что ограничительные меры в образовательных организациях приняты еще с момента выхода постановления главного санврача РФ от 30.06.2020 № 16, которое действует до 1 января 2021 года. Документ, в частности, запрещает проведение «массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций». В последние месяцы, по данным екатеринбуржцев, мероприятия в садиках проводились исключительно внутри отдельных групп, без зрителей.

«Новогодние утренники могут проходить исключительно в рамках коллектива (в классе/группе) без привлечения посторонних лиц. По желанию и возможности педагоги могут использовать онлайн-включения или видеозаписи с поздравлениями детей с новогодними праздниками», – сообщали в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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