Креков о новогодних утренниках: «Хороводы настоятельно не рекомендуется водить»

Вице-губернатор Свердловской области рассказал о том, как в регионе будут проводиться детские утренники и елки. «Количество детей, болеющих коронавирусом, крайне незначительно. Будут и утренники, будут и елки, но их формат будет изменен. Нам бы хотелось, чтобы праздники не сменились более печальными мероприятиями. Мы много раз были свидетелями того, как после посиделок семейных или производственных, было заражение. Чтобы этого не случилось, подготовлены методические рекомендации с Роспотребнадзором, они отправлены в образовательные и культурные учреждения», – сказал чиновник.

Он напомнил, что культурные мероприятия возможны при условии 50% наполнения зала. «В масках, с дистанцией, с обработкой рук, с дезинфекцией воздуха – пожалуйста. Дети могут получить подарки, только выдача должна быть организована так, чтобы минимизировать человеческие контакты и не подвергать никого риску заражения. Елки в образовательных учреждениях могут проходить – в рамках одного класса. В зале те же самые нормы, если большее количество людей. Хоровод настоятельно не рекомендуется водить. Нежелательно, чтобы потом пошел рост заболеваемости. Дети легко воспринимают ковид, но переносчиками являются. Это все надо иметь в виду», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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