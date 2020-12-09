В театрах Екатеринбурга раньше обычного начались новогодние елки, но спрос низкий из-за страха заболеть

В Екатеринбурге одни театры уже начали давать новогодние представления, другие – только готовятся к встрече детей. Из-за коронавируса решили убрать хороводы и сократить интермедии, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Но спрос на представления все равно намного ниже, чем в прошлые годы: родители боятся вести детей на массовые мероприятия. Как сказал Николай Коляда, если продажи будут идти так же плохо, артисты в костюмах Дедов Морозов пойдут поздравлять детей по домам.

Первым в этом году новогоднюю кампанию открыл Екатеринбургский театр кукол. В пресс-службе театра «Новому Дню» пояснили, что с каждым годом запрос от родителей на елки поступал все раньше, поэтому было принято решение начинать спектакли не с середины декабря, а с начала. В «Колизее», где временно живут Куклы, можно посмотреть шесть разных спектаклей: в малом зале идет представление для самых маленьких (от 2 лет) – «Письмо для Дедушки Мороза», в большом – еще пять спектаклей для детей 4-8 лет.

«В прошлую новогоднюю кампанию мы отыграли 176 елок, но в этом, даже при учете того, что раньше начали, мы свой рекорд не побьем. Сейчас мы отменяем дневные спектакли, потому что раньше это были спектакли для групповых посещений – классами школ, группами детсадов. А в этом году им приходить нельзя. Остались только семейные показы, – рассказала руководитель литературно-драматической части Мария Захарова. – Хороводов в этом году, конечно, нет. Но в малом зале Дед Мороз все равно играет с детьми – на расстоянии, а перед спектаклями в большом зале проходит театрализованная интермедия, но без хороводов. Несмотря на всеобщие запреты, родители все равно спрашивают: «Почему нет хоровода?». Мне кажется, родителям все привычные атрибуты Нового года важнее, чем детям. Им как-то нужно соблюдать традицию, а дети легко принимают любые новые правила игры».

В «Коляда-театре» общее количество новогодних представлений в этом году тоже снизится. Если в прошлые годы актеры давали по 5-6 сказок в день, то сейчас в расписании – только по три. Колядки начнутся 20 декабря, детям покажут сказку «Дарёнка и дедушка» по мотивам сказа Бажова «Серебряное копытце» – инсценировку писал сам Николай Коляда.

«В прошлые годы мы уже в сентябре продавали больше половины всех елок на декабрь и январь. За кампанию мы давали по 60-80-90 представлений, играли по 5-6 елок в день. Мы зарабатывали 2-3 миллиона и в январе каждый год на эти деньги ездили на гастроли в Москву. Ездили 13 лет подряд, а в этом году гастролей не будет. Сейчас мы продали, может, процентов десять из того, что намечали продать из новогодних представлений, – рассказал «Новому Дню» художественный руководитель и основатель «Коляда-театра» Николай Коляда. – По понятным причинам люди не покупают билеты – боятся идти в театр. У нас на спектакли-то каждый день 30-40 человек ходит, за что им спасибо. Спасибо, что нас вообще не закрыли, как в Петербурге. Читаю, что там запретили новогодние праздники – и это ведь кошмар. Не потому, что артисты что-то там не заработают, а потому, что у детей праздник отобрали. Я старенький уже, а всегда вспоминаю новогоднюю елку, подарки, это ощущение волшебства из детства. А тут как будто кусок будущих воспоминаний взяли и вырвали у детей».

Николай Коляда говорит, что если спроса на колядки в театре не будет, то артисты готовы будут ездить поздравлять детей по домам. «Мы сегодня с артистами обсуждали. Они мне предложили – если люди захотят, чтобы мы приехали на дом поздравить, мы поедем. Дед Мороз и Снегурочка. Да я и сам поеду в костюме. И чтобы копеечку заработать, и чтобы праздник людям устроить», – говорит Николай Коляда.

В Театре юного зрителя тоже говорят, что спрос ниже прошлогоднего. Продажи билетов открыли 1 ноября, но покупают их в разы медленнее, что, конечно, обидно, признаются в ТЮЗе, потому что подготовка к кампании идет активно. Но убедить людей, что театры точно не закроют по решению властей, никто не в силах. Сами сказки в ТЮЗе начнутся 19 декабря. А уже сегодня и в фойе, и на улице наряжены елки, перед спектаклями в фойе играет новогодняя музыка, используется праздничная иллюминация.

«В этой новогодней кампании у нас будет четыре спектакля: «Золотой ключик» (премьера нового сезона), «По щучьему велению», «День рождения Снегурочки» и «Щелкунчик». Три из них будут на большой сцене, – рассказала руководитель отдела маркетинга и рекламы

Екатеринбургского театра юного зрителя Екатерина Бородулина. – Хоровод вокруг елки в фойе с героями спектакля и дедом Морозом со Снегурочкой в этот раз заменим интерактивом в зале. Сразу после спектакля герои сказки со сцены будут общаться со зрителями (они остаются на своих местах): поиграют, попоют и пошумят, загадают желания и поздравят друг дружку».

20 декабря начнутся новогодние представления в Детской филармонии – здесь будут идти три спектакля. Для малышей 1-2 лет – «Мишка-торптыжка и чудо-ягода»: поскольку спектакль рассчитан для самых маленьких, здесь будет много красивых огоньков, света, а история будет короткой. Для детей 3-5 лет – новогодний детектив с интерактивом «Осторожно, чудеса!». Для детей старше 6 лет – энергичный музыкальный спектакль «Айболит суперстАр». В филармонии отмечают, что на каждое представление будет допускаться строго ограниченное количество зрителей. С одним ребенком может прийти только один взрослый.

В театрах добавляют, что соблюдают все меры безопасности: несколько раз в день проводится уборка помещений и проветривание. Поверхности обрабатываются антибактериальными средствами, повсюду установлены дозаторы с санитайзерами.

Напомним, ранее областные власти неоднократно обещали, что для детей новогодние праздники отменять не будут. С соблюдением всех мер безопасности разрешены елки и в школах, и в детсадах, и в театрах. Но хороводы водить не рекомендуют.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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