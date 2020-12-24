Продажи билетов в театры упали на 45%, сфера культуры недополучила 350 миллионов

В этом году объем продаж билетов в театры Екатеринбурга упал на 45% по сравнению с прошлыми годами. И новогодние праздники в корне ситуацию не меняют: некоторые учреждения даже отменяют спектакли, на которые не удалось собрать зал. Всего за год сфера культуры города недополучила 350 миллионов рублей.

«Продажи упали серьезно. Если говорить по цифрам, пока на сегодняшний день это 45%, но это не касается декабря, это касается всего года. По декабрю, думаю, цифра будет синхронная. Всплеска точно никакого не будет в оставшиеся шесть дней года», – рассказал сегодня на пресс-конференции начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Некоторые театры Екатеринбурга даже вынуждены отменять ранее запланированные спектакли, когда не удается собрать хотя бы часть зала. В случае отмены зрителям предлагают либо прийти на спектакль в другой день, либо сдать билет в кассу.

«Каждый руководитель культурного учреждения прекрасно понимает сегодняшнюю сложную ситуацию. И, конечно, театр – это небольшое предприятие, которые должно принимать такие решения. Мы не можем позволить себе производить продукт для пустого зала. Нормально относимся, когда отменяют спектакли. Да, это печально, но это жизнь», – прокомментировал Илья Марков.

Всего, по данным начальника управления культуры, муниципальные учреждения в этом году недополучили 350 миллионов рублей.

Как ранее писал «Новый День», театры Екатеринбурга в этом году раньше обычного начали давать новогодние спектакли. Но продажи билетов на представления шли плохо. Чтобы хоть что-то заработать в декабре, артисты частного «Коляда-театра» даже стали предлагать новую услугу: поздравление детей на дому.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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