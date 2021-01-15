Театры набрали кредитов, чтобы не сокращать зарплаты: за прошлый год доходы упали на 50%

Театры Екатеринбурга и Свердловской области вынуждены были в 2020 году брать льготные кредиты, чтобы серьезно не сокращать зарплату сотрудников. Собственные доходы от продажи билетов и прочих проектов в разных учреждениях культуры упали на 50-70%.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге сфера культуры недополучила 350 миллионов рублей в 2020 году: это те деньги, которые муниципальные театры, музеи и библиотеки обычно зарабатывали самостоятельно. Данные по всей Свердловской области министр культуры региона Светлана Учайкина сегодня назвать не смогла. По словам чиновника, конечно, все учреждения потеряли в собственных доходах.

«Все, что качается бюджетной составляющей, госзадания, ничего не было сокращено. Что касалось средств от внебюджетной деятельности, эти средства направлялись либо на постановки, либо на доплаты сотрудникам. И мне бы не хотелось говорить, что здесь кто-то что-то недополучил, я считаю, что это некорректный вопрос, – ответила министр на вопрос «Нового Дня» о выпавших внебюджетных доходах сегодня на пресс-конференции в ТАСС. – Конечно, сфера культуры считается пострадавшей, и средства от внебюджетной деятельности учреждения недополучили. Но я надеюсь, в следующем году ситуация сложится более благоприятная и все дополучат: и кинотеатры, и театры, и аквапарки и так далее».

При этом директора театров из Екатеринбурга и городов Свердловской области, отвечая на вопрос о потерях во внебюджетной части доходов, называли разные цифры, но – не менее 50%. То есть учреждения культуры в 2020 году заработали минимум в два раза меньше денег, поскольку были закрыты с марта, а затем открылись с ограничениями по посещаемости.

Так, директор Свердловского театра драмы Алексей Бадаев рассказал, что собственные доходы в 2020 году упали на 50%. «Конечно, все наши показатели годовых отчетов серьезно упали в прошлом году. Только в количестве зрителей мы смогли собрать 2/5 от привычного количества. За год театр посетили менее 60 тысяч вместо 150 тысяч. Недобрали половину собственных доходов, не поехали во многие туры, поездки. Сорвались обменные гастроли с мастерской Фоменко, не съездили в Магадан и Анадырь, не съездили на многие фестивали», – пояснил он.

Чтобы не сокращать штат и не снижать оплату труда до оклада, многие руководители приняли решение брать льготные кредиты, которые в 2020 году выдавал Сбербанк для сохранения рабочих мест. О таком опыте, например, рассказал директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников.

«Театр кукол никого не сократил, слава богу, что называется. Часть обслуживающего персонала у нас сократилась на время ремонта, но они вернутся, когда мы вернемся в родной зал. Собственные доходы в 2020 году у нас сократились. А 40% зарплаты в нашем театре платилась как раз из собственных доходов. Весной уровень зарплат пошел вниз. Театр был вынужден брать кредит в Сбербанке. Это помогло удержать зарплату на приемлемом уровне.

По дорожной карте показатели мы сделали», – прокомментировал Петр Стражников.

Директор муниципального театра балета «Щелкунчик» Елена Давыдова тоже рассказала, что театр недополучил 50% от привычной суммы внебюджетных доходов. Пришлось взять кредит, чтобы не снижать зарплату сотрудникам. Помимо прочего, театр старался заработать на онлайн-уроках для детей (при «Щелкунчике» работают различные студии).

В области потери театров были еще более серьезными. Так, директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин сообщил, что им удалось заработать всего 35-40% от прошлогодних показателей. Но учреждению помогли спонсоры, кроме того, часть выпавших доходов (1,5 миллиона рублей) компенсировала городская администрация. Директор Краснотурьинского театра кукол Лариса Мокрушина тоже сообщила о потерях 60% внебюджетных средств, но, к счастью, никаких сокращений не произошло.

Как ранее писал «Новый День», в бюджете Свердловской области на 2021 год на культуру и кинематограф заложено 2,95 миллиарда рублей. Финансирование сократилось на 739 миллионов по сравнению с планируемыми тратами текущего года. Одной из самых больших урезанных статей оказались расходы на организацию деятельности государственных театров и концертных организаций – в 2021 году выделят на 45,8 миллиона меньше, чем в текущем. В министерстве культуры Свердловской области пояснили, что сокращения связаны с фактическим отсутствием гастролей.

Хотя на сегодняшней пресс-конференции министр культуры Светлана Учайкина заявила, что сокращения гастролей не планируется. Напротив, активно ведутся переговоры о театральных турне. «Мы планируем большие гастроли, ведем все предварительные необходимые разговоры, чтобы как только стабилизируется ситуация начать работу», – отметила Учайкина, добавив, что опыт Года культуры в России показал, что и гастроли внутри Свердловской области оказались востребованным форматом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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