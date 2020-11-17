Из-за коронавируса театры в 2021 году могут остаться без гастролей

Театрам Свердловской области урежут финансирование гастролей в 2021 году почти на 46 миллионов рублей. В министерстве культуры объясняют такой шаг пандемией коронавируса, которая в принципе не позволяет планировать выезды на перспективу.

Как ранее писал «Новый День», в проекте бюджета Свердловской области на 2021 год на культуру и кинематограф заложено 2,950 миллиарда рублей. Финансирование сократилось на 739 миллионов по сравнению с планируемыми тратами текущего года. Одной из самых больших урезанных статей оказались расходы на организацию деятельности государственных театров и концертных организаций – в 2021 году выделят на 45,8 миллиона меньше, чем в текущем. В министерстве культуры Свердловской области пояснили, что сокращения связаны с фактическим отсутствием гастролей.

«Проект бюджета на 2021 год сформирован с учетом ограничений в деятельности учреждений культуры, которые имеются сегодня в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В частности, в текущих условиях не представляется возможным долгосрочное планирование ряда гастрольных проектов, с чем и связано сокращение расходов на организацию деятельности государственных театров и концертных организаций», – прокомментировали в минкультуры.

Что касается основной деятельности – постановки и показа спектаклей и концертов – здесь сокращения не такие существенные. На выполнение госзадания выделят 1,127 миллиарда рублей, что на 3,9% меньше, чем в 2020 году. На эти деньги будут созданы 6 новых спектаклей и 168 концертных программ (речь идет только об областных учреждениях культуры, – прим. ред.). Планируется, что за год учреждения посетят почти 900 тысяч зрителей.

Сэкономят в 2021 году и на текущих небольших ремонтах в учреждениях культуры. Статью «Финансирование материально-технической базы госучреждений культуры» урезали почти на 70%, в бюджете на это заложено 23 миллиона.

«Речь идет не о закупке оборудования, а о незначительных работах, например, о проведении мелкого ремонта. Что касается закупки оборудования, то в рамках реализации национального проекта «Культура» на оснащение детских музыкальных школ и детских школ искусств в 2021 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета», – пояснили «Новому Дню» в областном минкульте.

Подробнее про бюджет Свердловской области на 2021 год можно почитать в обзоре «Нового Дня».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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